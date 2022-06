Lavoro: Salvini, 'detassare straordinari e premi produttività'

20 giugno 2022 a

Parma, 20 giu. (Adnkronos) - "Qualcosa che si dovrebbe fare domani mattina, che allo Stato costa zero, perchè sarebbe un sovra introito, è detassare completamente straordinari e premi di produttività che le imprese possono dare ai loro collaboratori. Se ti voglio premiare con mille euro devono essere mille euro in busta, non mi puoi tassare anche quello che è un di più". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, chiudendo a Parma l'iniziativa del partito 'È l'Italia che vogliamo'.