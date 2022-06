Iv: Renzi, 'storia Autogrill assurdo per dire che sono un mostro'

20 giugno 2022 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “Ma la storia dell'Autogrill? Un assurdo. Il servizio pubblico- perchè Report è servizio pubblico- deve dimostrare che Renzi è un mostro, quindi racconta questa storia piena di incongruenze di una professoressa che mi avrebbe visto all'autogrill in piena zona rossa parlare con Mancini. Racconta di questo losco figuro -che nessuno vedeva da anni come ha fatto a riconoscerlo la signora non si sa- racconta che le due nostre rispettive macchine prendono il via insieme e vanno via uno a destra uno a sinistra, che se lo fai in autogrill fai un frontale…”. Così Matteo Renzi presentando “Il Mostro” a Bergamo.