Governo: Salvini, 'un problema se entro giugno non arrivano decreti per benzina e siccità'

Parma, 20 giu. (Adnkronos) - "Da Draghi mi aspetto una risposta concreta su benzina, luce, gas e agricoltura. Se non arrivasse entro il mese di giugno, un decreto con lo sconto benzina, luce e gas, un decreto siccità per venire incontro agli allevatori e agli agricoltori, per la Lega sarebbe un enorme problema. Questa è una riflessione non una minaccia", ma "pagare la benzina, come ho fatto ieri in autostrada, 2,40 per la super è qualcosa, per chi ci lavora, insostenibile". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Parma, dove si trova per l'iniziativa del partito 'È l'Italia che vogliamo'.