Cremona: insulta i carabinieri intervenuti dopo una rissa, denunciata 25enne

20 giugno 2022 a

a

a

Milano, 20 giu.(Adnkronos) - Ha insultato i carabinieri intervenuti dopo la segnalazione di una rissa in discoteca e, una volta portata in caserma, ha danneggiato una porta colpendola con dei pugni, rimediando una denuncia. E' accaduto nel cremonese a una 25enne.

I fatti risalgono allo scorso 19 giugno, quando la centrale operativa dei carabinieri di Crema, intorno alle 5 del mattino, ha ricevuto una segnalazione per una rissa nel parcheggio della discoteca Magika di Bagnolo Cremasco. Giunti sul posto, i militari hanno notato la presenza di un'ambulanza e dei sanitari che stavano curando un ragazzo ferito. In quel frangente la pattuglia ha identificato delle persone, tra cui una ragazza di 25 anni che, apparentemente senza motivo, ha iniziato a inveire contro i militari, insultandoli ripetutamente e gettando sulla faccia di uno di loro il contenuto di un bicchiere che aveva tra le mani.

Non volendo fornire le proprie generalità, la ragazza è stata portata nella caserma di Crema per l'identificazione. Qui ha continuato a insultare e minacciare i carabinieri e, in preda a uno scatto d'ira, ha colpito con dei pugni la porta della sala d'attesa, danneggiandola. A quel punto per lei è scattata la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.