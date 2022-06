20 giugno 2022 a

Milano, 20 giu. - (Adnkronos) - "Si è svolta oggi pomeriggio l'Assemblea della Lega Serie A, con tutte le Società collegate in videoconferenza. I club hanno deciso di proseguire fino a fine mese i necessari approfondimenti per valutare al meglio il tema della vendita dei diritti audiovisivi nell'area Mena (Middle East and North Africa) medio Oriente e nord Africa". Così la Lega Serie A in una nota.