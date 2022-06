Calcio: Scaroni, 'vincere lo scudetto emozione incredibile, ora fare bene in Champions'

20 giugno 2022 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Avevo messo in budget di arrivare quarto, vincere lo scudetto è stata emozione incredibile per tutti. Sogno nel cassetto? Di far bene in Champions. L'anno scorso siamo stati eliminati al primo turno e quest'anno ci poniamo l'obbiettivo di fare meglio e riportare il Milan a competere come ha fatto tanto in passato". Lo ha detto Paolo Scaroni presidente del Milan a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Cardinale? Ha curriculum impressionante. Persona molto simpatica, gradevole e super esperto di sport che sa trattare come pochi e che si pone obbiettivi ambiziosi, l'impresisone è ottima", ha aggiunto Scaroni parlando di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, nuovo proprietario del club rossonero.