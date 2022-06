Roma: morte Bochicchio, sentiti tre testimoni 'moto all'improvviso verso destra'**

20 giugno 2022 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Tre testimoni dell'incidente costato la vita a Massimo Bochicchio sono stati sentiti tra ieri e oggi dalla Polizia Locale di Roma Capitale che conduce le indagini su delega della Procura di Roma. Due persone ascoltate ieri e un'altra questa mattina hanno riferito di aver visto la moto su cui viaggiava Bochicchio spostarsi improvvisamente verso destra senza che ci fossero ostacoli o altri veicoli nelle vicinanze.

Dopo i rilievi eseguiti ieri dal III gruppo Nomentano della Polizia Locale, che hanno compiuto un primo monitoraggio e un esame dettagliato della zona per ricostruire la dinamica, oggi hanno effettuato un nuovo sopralluogo e attivato una collaborazione con l'aeroporto dell'Urbe per verificare l'esistenza di impianti di videosorveglianza che possano aver ripreso l'area dove è avvenuto l'incidente, a circa 400 metri dallo scalo. Sul manto stradale, secondo quanto emerso, non sono stati rilevati segni di frenata. Una volta concluse queste verifiche, una prima informativa arriverà ai pm di piazzale Clodio che procederanno all'apertura di un fascicolo finalizzato a disporre accertamenti tecnici e medico-legali sul corpo, rimasto carbonizzato dopo l'impatto.