M5S: Consiglio nazionale torna a riunirsi per chiudere su caso Di Maio**

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Dopo la riunione fiume di ieri, a quanto apprende l'Adnkronos il Consiglio nazionale M5S torna a riunirsi già questa mattina -appuntamento alle 9.30, sempre sulla piattaforma Zoom- per chiudere il cosiddetto 'caso Di Maio'. O meglio per terminare il 'verbale' delle riunione di ieri in cui verrà ribadita, tra le altre cose, la posizione del Movimento a sostegno della collocazione euro-atlantica dell'Italia, ma in cui ci saranno, viene riferito, anche alcuni passaggi dedicati ai dubbi sollevati in questi giorni dal ministro degli Esteri.