Verona: Sboarina, 'non mi apparento con Tosi, sembrerebbe un patto di Palazzo'

Milano, 19 giu. (Adnkronos) - ''Non mi apparento con tosi sembrerebbe un patto di palazzo me ne assumo la responsabilità''. Così in un'intervista al Corriere Federico Sboarina in corsa per l'elezione a sindaco di Verona. ''gli elettori capiranno Verona non andrà a sinistra. Voglio fare una premessa: la mia non è una chiusura, sin dal primo momento ho sempre aperto a un accordo di programma. Poi è vero, mi sono confrontato con i vari leader ed è una scelta mia, nel momento in cui l'ho presa mi sono assunto la responsabilità di tutte le conseguenze.

Quanto alla leader di Fdi Giogia Meloni, ''abbiamo fatto insieme tutte le valutazioni. Ho spiegato che la mia voleva essere una posizione lineare, non un'alchimia. L'apparentamento tecnico agli occhi dei cittadini appare come una logica di palazzo''.