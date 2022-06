Napoli: concerto neomelodico in piena notte, 3 denunciati

19 giugno 2022 a

Napoli, 19 giu. (Adnkronos) - Hanno organizzato un concerto neomelodico in piena notte nei quartieri spagnoli a Napoli. Tre persone, cantante, committente e organizzatore sono stati segnalati dai carabinieri all'autorità giudiziaria per disturbo del riposo.

Nell'ambito dei controlli tra bar e locali della movida, i carabinieri hanno denunciato anche un 21enne per porto abusivo di armi. Durante un posto di controllo in Via Acton è stato trovato in possesso di un coltello , un tirapugni e un frangi vetro, come quelli installati nei treni. Nella stessa auto due giovanissimi nelle cui tasche i militari hanno trovato 2 grammi di marijuana. Sono stati entrambi segnalati alla Prefettura.