Motomondiale: Gp Germania, Quartararo vince davanti a Zarco e Miller

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - La Yamaha di Fabio Quartararo ha vinto il Gp di Germania di MotoGp, secondo successo consecutivo per il francese, campione in carica e sempre più leader del mondiale. Sul podio sono saliti Johann Zarco (Ducati Pramac), secondo, e Jack Miller terzo con la Ducati ufficiale. Solo quarta l'Aprilia di Aleix Espargaro in lotta fino alla fine per il podio, e quinto Luca Marini (Ducati Vr46). Peccato per la Ducati di Pecco Bagnaia caduto dopo quattro giri quando era in seconda posizione.