M5S: Ricciardi, 'Di Maio insulta la sua comunità politica. da valutare l'espulsione'

Milano, 19 giu. (Adnkronos) - ''Di Maio insulta la sua comunità politica da valutare l'espulsione''. Così in un'intervista a Repubblica Riccardo Ricciardi vicepresidente del M5S dopo che il ministro degli Esteri ha detto che con certe prese di posizione in politica estera del M5S è a rischio la sicurezza e collocazione atlantica del nostro Paese.

''Non so se si riferisce al se stesso del passato, magari è un lavoro di ulteriore autocoscienza che sta compiendo. Il M5S non ha alcun tipo di posizione del genere. Conte da premier e anche adesso ha sempre rivendicato un forte rispetto della Ue e dell'Alleanza atlantica. Si tratta quindi di un attacco strumentale ed è grave che Di Maio utilizzi la sicurezza del Paese per attaccare i 5 Stelle''.

Secondo Ricciardi perchè ci sia fibrillazione nel M5s è ''chiarissimo: Di Maio è spaventato dal tema dei due mandati. Riteniamo che occorra una profonda riflessione perché da tempo, per sua responsabilità, è un corpo estraneo al Movimento. Sta facendo un percorso personale che lo pone al di fuori dai 5 Stelle, un partito che sta facendo le proprie scelte votandole a stragrande maggioranza. Personalmente ritengo che occorra prendere provvedimenti, magari coinvolgendo la rete o comunque il Consiglio nazionale. Vorrei ricordare che da capo politico Di Maio ha espulso persone per cose molto, molto meno gravi''.