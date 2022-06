Ciclismo: ex campione del mondo Sagan positivo al covid lascia il Tour de Suisse

19 giugno 2022 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Il tre volte campione del mondo Peter Sagan è risultato positivo al coronavirus per la terza volta in 18 mesi e ha dovuto abbandonare il Tour de Suisse. Oltre 40 corridori si sono ritirati dalla gara a causa del Covid-19 mentre una nuova ondata colpisce l'Europa. Il Tour de France inizia il 1 luglio. "Non ho sintomi e mi sento bene ma devo abbandonare la gara", ha scritto lo slovacco su Twitter. La corsa svizzera si conclude domenica.