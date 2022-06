18 giugno 2022 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Non andrò a votare per Tommasi, non ha la capacità amministrativa che serve. Immagino che andrò a votare Sboarina ma prima mi confronterò con Forza Italia per decidere quale linea tenere e cosa dire al nostro elettorato". Così Flavio Tosi a Rainews24.