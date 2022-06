Ucraina: Pinotti, 'non è la Nato ma la Russia ad aver cambiato atteggiamento'

18 giugno 2022 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Più che la Nato che ha cambiato postura, è la Russia che ha cambiato atteggiamento”. La senatrice del Pd Roberta Pinotti, ospite di Sabato Anch'io su Rai Radio1, commenta le parole di Papa Francesco, attribuite però da Bergoglio a un altro leader europeo.

“Bisogna ricollocare storicamente quello che è successo – dice la presidente della Commissione Difesa del Senato- . La Russia dopo la fine dell'Urss ha cominciato un percorso di avvicinamento alla Nato. Già nel 1991, poi nel 2002, a Pratica Di Mare, quando nasce un Consiglio Nato – Russia. Putin all'inizio si presenta come un leader molto diverso da quello che è oggi. Nel 2001 dice: noi non pensiamo che la Nato sia in contrapposizione con noi, e vogliamo stabilire dei rapporti. C'erano relazioni che hanno avuto una crisi nel 2008 quando la Russia ha attaccato la Georgia: un fatto che ha modificato i rapporti”.