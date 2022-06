Ucraina: moglie di Zelensky, 'io obiettivo numero 2? Russi sono capaci di tutto'

18 giugno 2022 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Quando vedi i loro crimini, capisci che forse sono davvero capaci di tutto". Risponde così, al Guardian, la moglie del presidente ucraino Olena Zelenska, sulla possibilità che possa essere, dopo il marito, il secondo bersaglio dei russi.

La first lady ucraina racconta i primi tre mesi di guerra al quotidiano britannico, a partire dalla notte del 24 febbraio, quando ha sentito i primi bombardamenti. "Una sensazione surreale - ha detto nell'intervista - mi sentivo di vivere in una realtà parallela, e ho tenuto uno strano sorriso per tutto il giorno, per non mostrare il panico ai miei figli".