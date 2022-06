Ucraina: Mezentseva, 'da via libera Commissione Ue un'ondata di ottimismo, niente scorciatoie'

18 giugno 2022 a

a

a

Bruxelles, 18 giu. (Adnkronos) - "Prima il via libera alla candidatura per l'ingresso nell'Ue da parte dei quattro Presidenti in visita a Kiev. Poi quello della Commissione europea. Soddisfazione, gioia e finalmente un'ondata di ottimismo", ha commentato la responsabile della delegazione ucraina a Bruxelles, Mariia Mezentseva, in una intervista al Corriere della Sera in cui precisa, fra l'altro, che una possibile opposizione dell'Ungheria, "è una questione superata. Almeno sul tema dell'Ue". "Pochi giorni fa il Presidente della Commissione parlamentare per gli esteri di Budapest ha firmato il sostegno".

Nessun timore per la burocrazia europea: "E' la strada per la qualità: del cibo, della gestione dei rifiuti, della sicurezza sul lavoro, dell'efficienza dei trasporti, della lotta alle emissioni di Co2, dei voli, degli imballaggi, del mercato energetico, di tutto. Noi vogliamo la qualità. Vogliamo l'Europa", ha aggiunto, precisando che l'Ucraina "non vuole scorciatoie".

"Ci dicevano che Roma non avrebbe avuto la solidità politica per decidere, che le vostre divisioni interne vi rendevano fragili. Invece quasi due mesi fa il ministro degli Esteri Di Maio mi ha detto le stesse cose che ha ripetuto Draghi giovedì. L'avete detto e l'avete fatto prima e meglio degli altri. Grazie, e non solo questo. Vi state preparando per il settimo round di sanzioni che colpiranno il gas russo. Roma sta diversificando il suo approvvigionamento. Avete fatto accordi con Azerbaigian e Algeria. La volontà politica è chiara. L'azione conseguente. Non dimentico neppure le migliaia di rifugiati accolti in Italia", ha quindi sottolineato.