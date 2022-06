Ucraina: Kiev, 'dovremo sminare circa 270.000 chilometri quadrati di territorio'

18 giugno 2022 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - L'Ucraina dovrà sminare circa 270.000 chilometri quadrati di territorio- Lo ha affermato il ministro degli Affari interni dell'Ucraina Denis Monastyrsky nel corso della maratona televisiva quotidiana. "Se parliamo del numero - ha detto il servizio stampa del ministero - oggi capiamo che dobbiamo bonificare circa 270mila chilometri quadrati, inclusi i territori occupati".

"In parole semplici - ha affermato Monastyrskyi - le strada tra gli insediamenti dovrebbe essere sminata, così come gli insediamenti stessi e i territori adiacenti e quelli più distanti. Ma lo sminamento completo, che include strade, foreste e bacini idrici, richiederà anni". Per quanto riguarda le zone balneabili, il ministro ha avvertito che nella maggior parte dei bacini idrici delle regioni di Kiev, Kharkiv, Sumy e Chernihiv è pericoloso nuotare a causa della presenza di ordigni esplosivi.

"Ci siamo rivolti ai nostri partner internazionali - ha aggiunto - Ci aiuteranno con le loro squadre, che verranno con l'attrezzatura per lo sminamento".