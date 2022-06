Ucraina: capo negoziatore, 'colloqui possibili a fine agosto, dopo alcune controffensive'

18 giugno 2022 a

a

a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - L'Ucraina potrebbe riprendere "a fine agosto", dopo una serie di controffensive, i colloqui con i russi, sospesi di fatto dopo quelli di Istanbul del 29 marzo. Lo ha detto a Voice of America il capo dei negoziatori ucraini con la Russia David Arahamiya, spiegando che "non vogliamo condividere i nostri piani con i russi, ma penso che (prima di riprendere i colloqui) condurremo una controffensiva in alcuni luoghi".