Tennis: Berrettini, 'sono molto contento, giocato miglior match finora al Queen's'

Londra, 18 giu. (Adnkronos) - "Di nuovo in finale al Queen's? E' incredibile, sono molto contento. E' stata molto dura, c'è stata anche l'interruzione. Ho avuto tante occasioni, forse ho giocato la miglior partita al Queen's e sono convinto ora di poter fare bene in finale. Condizioni meteo diverse oggi? Le condizioni nel Regno Unito sono queste, si sa. Alla fine sono stato pronto quando lo dovevo essere, vediamo domani". Lo ha detto Matteo Berrettini dopo aver conquistato un posto in finale al Queen's battendo in semifinale l'olandese Botic Van De Zandschulp. "E' un piacere essere qui e giocare con gioia. Record di Federer, Djokovic e Murray sull'erba? Non voglio paragonarmi a loro, hanno fatto la storia del tennis, chissà se riuscirò a battere questi record", ha aggiunto Berrettini che durante l'intervista a bordo campo ha risposto con il sorriso a chi gli chiedeva di sposarlo: "Marry me? Fammici pensare...', la risposta del campione azzurro.