Rai: Donzelli, 'non basta linciaggio Meloni, ora chiedono anche 'purghe''

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Agli esponenti del centrosinistra non basta continuare a governare senza aver vinto le elezioni, adesso si mettono pure a chiedere la censura dei servizi giornalistici, nonostante siano messi in onda da professionisti della tv e del giornalismo". Così il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

"Il deputato di Italia Viva e membro della Vigilanza Rai Michele Anzaldi, che ha attaccato ignobilmente il Tg2 reo di aver realizzato un pezzo a lui sgradito, non si sente evidentemente appagato dal linciaggio mediatico messo in campo in questi giorni dalla sua maggioranza e persino dal leader del suo partito nei confronti di Giorgia Meloni. La sua presa di posizione di oggi conferma una volta di più l'emergenza democratica che stiamo vivendo: se non sei al governo devi essere 'purgato', dissentire non è consentito. Per ripristinare la normalità e la democrazia ci auguriamo che venga restituita la parola agli elettori prima possibile".