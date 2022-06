18 giugno 2022 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "No l'Ulivo no (non cit. ma parafrasando Moretti). Ma l'Ulivo in questione non sarebbe il +2.0 del 2013, ma il -2.0 del 1998. Un nome portafortuna. A mancare è soprattutto il maggioritario fondato sui collegi uninominali. La direzione opposta a quella presa dal Pd fin dal 2008". Così Arturo Parisi su twitter.