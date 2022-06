Napoli: schiaffeggia carabiniere per 'curiosità', denunciato 23enne

18 giugno 2022 a

Napoli, 18 giu. (Adnkronos) - Uno schiaffo a un carabiniere per la "curiosità" di scoprire quale sarebbe stata la reazione del militare. E' quanto avvenuto ieri in piazza Municipio a Napoli durante lo svolgimento della manifestazione in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. La manifestazione, partita da piazza Garibaldi, si è svolta pacificamente con la partecipazione di circa un migliaio di persone e si è conclusa sotto Palazzo San Giacomo, sede del Comune.

Qui, intorno alle 13, un 23enne di Villaricca (Napoli) che stava passeggiando si è avvicinato al contingente del reggimento Campania presente in piazza e ha colpito al volto con uno schiaffo un carabiniere. Il giovane, che non ha opposto alcuna resistenza, è stato bloccato e identificato. Denunciato a piede libero, il ragazzo si è giustificato spiegando che era curioso di vedere quale reazione avrebbe avuto il militare una volta colpito.

Il carabiniere sta bene e non ha voluto ricorrere a cure mediche. Non c'è alcun collegamento, si sottolinea, tra il 23enne denunciato e la manifestazione che è terminata tranquillamente verso le 14.30.