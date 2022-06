Napoli: accoltella giovane dopo rissa a Brusciano, arrestato 16enne

18 giugno 2022 a

a

a

Napoli, 18 giu. (Adnkronos) - Un 16enne è stato sottoposto a un decreto di fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio, emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, per il ferimento di un giovane avvenuto mercoledì sera a Brusciano, in provincia di Napoli. Ieri il gip, in sede udienza di convalida ha convalidato il fermo e disposto per il 16enne la misura del collocamento in comunità.

Mercoledì sera gli agenti del Commissariato di Acerra, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in via Marconi, all'angolo con piazza XI Settembre a Brusciano per la segnalazione di una rissa tra alcuni giovani. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da alcune persone le quali, indicando numerose tracce di sangue sul manto stradale, hanno raccontato che poco prima, alcuni giovani avevano litigato per futili motivi e, dopo qualche ora, uno di loro, con un coltello a serramanico, aveva colpito un altro ferendolo gravemente in zone vitali.

I poliziotti sono riusciti ad identificare l'aggressore e, nella sua abitazione, hanno trovato i vestiti che indossava al momento dell'accoltellamento. Il ragazzo ha confessato davanti al pm e alla Polizia.