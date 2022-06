18 giugno 2022 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Accozzaglia di candidati insieme solo per il potere che va dai neofascisti di Casa Pound ai finti centristi e moderati ai no vax e no euro. Questa è la 'ricetta' del centrodestra per Lucca. Noi andiamo avanti con Francesco Raspini e il csx, guardando a Lucca e al suo sviluppo". Così il coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci, su twitter.