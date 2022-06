18 giugno 2022 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Non hanno idee per il governo di Lucca. L'unica cosa che li unisce e' la voglia di potere, per farlo si alleano anche con Casapound e Italexit. Hanno litigato per tutta la campagna elettorale, si sono insultati e ora si apparentano coi neofascisti. Ecco la foto della destra a Lucca". Così Franco Mirabelli del Pd su twitter.