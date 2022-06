18 giugno 2022 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "L'alleanza del centrodestra con Casapound a #Lucca non può essere derubricata a una scelta locale. È un fatto di estrema gravità. Se c' è ambiguità verso i movimenti di estrema destra, fino alla alleanza elettorale, si pone un problema evidente per le istituzioni democratiche". Così Andrea De Maria del Pd su twitter.