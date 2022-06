Giovanni Allevi choc: "Ho un mieloma, devo curarmi". Annullato il tour estivo

18 giugno 2022 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Il pianista e compositore Giovanni Allevi ha rilevato di avere un mieloma e di doversi curare "lontano dal palco". "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa", ha scritto l'artista 53enne sui suoi profili social, accanto ad una foto che ritrae le sue mani mentre scrive sul pentagramma.

"La mia angoscia più grande - ha aggiunto - è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco", ha concluso riferendosi alle cure che dovrà affrontare. "Torno presto" è l'hashtag che chiude il post pubblico.

Poche parole per annunciare una battaglia, la più difficile, che il compositore si trova oggi ad affrontare.

Già negli ultimi concerti del tour di Estasi, il fisico appariva contratto da un dolore molto forte, ma Giovanni non ha mai smesso di regalare al suo pubblico il suo sorriso. E poi la scoperta della vera causa.

Dopo l'ultimo acclamato live alla Konzerthaus di Vienna, la consapevolezza di non poter più continuare l'attività concertistica, che a fine estate avrebbe segnato l'atteso ritorno del Maestro anche in Giappone ed in Cina.

Giovanni Allevi si vede costretto ad annullare il tour estivo di Estasi 2022 per affrontare un percorso terapeutico duro ed importante.

Tanti i fan che si sono stretti intorno a lui nel dolore, con messaggi di incoraggiamento.