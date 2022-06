Cgil: Fratoianni, 'giuste ragioni piazza, governo cambi passo'

18 giugno 2022 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Siamo qui in piazza dalla Cgil perchè le ragioni di questi lavoratori e lavoratrici devono essere ascoltate e rappresentate. Di fronte agli orrori della guerra e ai rischi di una crisi ancora più drammatica sarebbe necessario un cambio di passo del governo che però non vediamo”. Così il segretario nazionale di SinistraItaliana Nicola Fratoianni parlando con i giornalisti in piazza del Popolo a margine della manifestazione della Cgil.

“La guerra dopo oltre 100 giorni - prosegue il leader di SI - continua con le sue conseguenze terribili, e non si accenna a fermare la catena di orrori dopo l'aggressione russa. E inviare le armi non è la via giusta per trovare una soluzione al conflitto. Diciamo basta con l'invio delle armi, perchè serve una strategia per una via diplomatica finora troppo debole".