Centrodestra: Ronzulli, 'leadership Meloni? Non si decide ad amministrative'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Certo che non ce lo aspettavamo. Anzi, direi che la nostra reazione è stata di assoluto sconcerto. Questa decisione, completamente immotivata ed è un regalo alla sinistra che i cittadini di Verona difficilmente ci perdoneranno". Lo dice la senatrice Licia Ronzulli, delegata di Berlusconi ai rapporti con gli alleati, a Repubblica.

"Questa scelta conferma, purtroppo, che avevamo avuto ragione quando, alcuni mesi fa, avevamo rappresentato i nostri dubbi per un aspirante sindaco che aveva già avuto difficoltà con l'area moderata. I risultati del primo turno dimostrano che questa presunta autosufficienza è una scelta perdente, oltre che prepotente".

Fdi sembra aver accettato questa scelta in nome dell'autonomia dei sindaci. Giorgia Meloni poteva o può fare di più per difendere l'unità della coalizione? "Di sicuro può ancora convincere il suo candidato a una scelta di buon senso". Le amministrative hanno dato a FdI il primato nella coalizione.Toccherà alla Meloni la leadership e il ruolo di candidata premier? "Fdi ha ottenuto un ottimo risultato, ma non è da queste elezioni che si stabiliscono gli equilibri nel centrodestra".