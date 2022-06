Calcio: Tevez pronto per primo ruolo da tecnico, Rosario Central conferma l'interesse

18 giugno 2022 a

a

a

Buenos Aires, 18 giu. (Adnkronos) - Carlos Tevez potrebbe essere pronto per assumere il suo primo ruolo da capo allenatore con la squadra argentina del Rosario Central, con il vicepresidente del club che mira a nominarlo la prossima settimana. L'ex attaccante di Manchester United, Manchester City e Juventus ha annunciato il suo ritiro il mese scorso all'età di 38 anni, citando la morte di suo padre come motivo per cui ha rifiutato le offerte per continuare a giocare.

Tevez ha vinto ben 26 titoli nella sua carriera ed è tra i soli quattro giocatori argentini ad aver vinto sia la Coppa Libertadores che la Champions League, ottenendo il più grande premio nel calcio europeo per club con lo United nel 2008. L'ex attaccante ha giocato la sua ultima partita nel club giovanile del Boca Juniors nel 2021, ma ora potrebbe tornare in patria come allenatore dopo che i quattro volte campioni d'Argentina del Rosario Central hanno confermato la loro volontà di nominarlo.

Il vicepresidente Ricardo Carloni ha dichiarato a TyC Sports: "Il consiglio ha accettato una proposta avanzata dallo staff di Tevez e ora stiamo andando avanti con le trattative. Ne discuteremo questo fine settimana. La proposta è stata approvata dal cda. L'idea è che se tutto va bene, potremmo averlo entro martedì". Il portiere Gaspar Servio, nel frattempo, è entusiasta della prospettiva di lavorare agli ordini di Tevez, dicendo a Tnt Sports: "Per me è qualcosa di speciale che Carlitos (Tevez) possa venire qui. Se verrà, il gruppo lo sosterrà fino alla morte. Spero che venga. Ha molta esperienza come giocatore e siamo tutti pronti per imparare e aiutare il Rosario Central".