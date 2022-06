18 giugno 2022 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Trovo indecente e vergognoso che Elena Donazzan sia ancora al suo posto. Una ferita per le istituzioni, che sono umanità e non altro, e per la comunità che le esprime. Insopportabile #CloeBianco". Così Filippo Sensi del Pd su twitter.