Amministrative: Salvini, ‘partita non è finita, puntiamo a vincere al ballottaggio'

Sesto San Giovanni (Mi) 18 giu. (Adnkronos) - “Ci sono una quarantina di comuni al ballottaggio e anche laddove il primo tempo si è chiuso con un 3-0, con un 49% come a Sesto San Giovanni, la partita non è finita. Noi siamo in giro e puntiamo a vincere nella maggioranza dei 38 comuni che vanno al voto”. Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo al gazebo allestito per il candidato sindaco della cittadina milanese di Sesto San Giovanni, Roberto di Stefano, al mercato di via Marx.

“Noi -afferma Salvini- siamo qua a ricordare che i sindaci sono fondamentali. E in Lombardia la Lega ha preso 4 sindaci in più rispetto a prima in comuni anche più popolosi di Lodi", dove ha perso. "I comuni dove siamo in vantaggio sono diversi, ma -avverte- in un ballottaggio che si fa solo la domenica a scuole chiuse, nulla è scontato”.