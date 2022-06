Ambiente: da Regione Sicilia 600mila euro per depuratore Selinunte

18 giugno 2022 a

a

a

Palermo, 18 giu. (Adnkronos) - "Seicentomila euro in arrivo dalla Regione per la sicurezza del depuratore di Selinunte che rischia di sprofondare in mare". A darne notizia sono il deputato del M5S all'Ars Giampiero Trizzino e il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano che a fine maggio avevano fatto un'ispezione all'impianto, lanciando l'allarme all'assessore regionale all'Ambiente, con la conseguente convocazione di un tavolo.

"Il depuratore costruito sulla costa, ad appena 50 metri dal mare - dice Trizzino - è a tutt'oggi in funzione e le vasche piene di reflui urbani. L'intero piazzale, a causa di evidenti fenomeni di dissesto, si è abbassato di un metro lasciando a nudo le fondamenta delle vasche che fortunatamente non hanno ceduto, ma non sappiamo quanto ancora potranno reggere. Dopo la nostra ispezione, di fine maggio, abbiamo allertato l'assessore Baglieri che si è prontamente resa disponibile a convocare un tavolo ed individuare le misure idonee a scongiurare un disastro ambientale. Giusto due giorni fa queste misure sembrano essere arrivate".

"Lo stanziamento - continua Trizzino - rappresenta soltanto un primo passo verso la soluzione definitiva che potrebbe prevedere in futuro la chiusura dell'impianto, la bonifica dei luoghi e la delocalizzazione dei reflui verso il nuovo depuratore di Castelvetrano, attraverso pompe di sollevamento".

"Finalmente l'intervento richiesto da mesi trova concreta attuazione - dice il sindaco Enzo Alfano - Non posso che ringraziare la deputazione regionale del M5S ed in particolare il deputato Trizzino per avere, con il suo intervento, posto ulteriore attenzione su un potenziale disastro ambientale. Ringrazio anche l'assessore, Daniela Baglieri, per avere accolto le nostre istanze".