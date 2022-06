18 giugno 2022 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Brunetta imbarazzo per sé e per il governo. Forse dovrebbe mettersi in proprio". Così il senatore Pd, Tommaso Nannicini, su twitter a proposito del video in cui il ministro Renato Brunetta si rivolge con toni duri ad un lavoratore.