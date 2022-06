Verona: Tosi, 'rimane apertura a Sboarina ma chiediamo pari dignità'

17 giugno 2022 a

a

a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Nonostante il niet pronunciato ieri da Federico Sboarina per un apparentamento con Flavio Tosi in vista del ballottaggio per l'elezione del sindaco di Verona, l'ex primo cittadino della città scaligera non considera tramontata ogni ipotesi di accordo. "Aspettiamo novità da lui -dice all'Adnkronos- noi l'apertura l'abbiamo fatta e ribadita più volte".

Ma è possibile arrivare ad un'intesa anche senza un apparentamento, visto che oggi Sboarina parla della ricerca di una sintesi di programma? "Assolutamente no -risponde categoricamente Tosi- Non è accettabile essere trattati come dei paria, è indispensabile pari dignità".