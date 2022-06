Ucraina: Lupi, 'attacco Conte a Di Maio è danno per Paese'

17 giugno 2022 a

a

a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “L'attacco di Conte a Di Maio è un danno per il Paese, rischia di indebolire il Governo sullo scenario internazionale e crea fibrillazioni pericolose in un momento delicato. Non siamo certamente abituati a commentare quello che accade in altri partiti perché non ci riguarda". Lo ha detto il Presidente di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi.

"Se Di Maio fosse solo un leader di partito come Conte la polemica tra i due non avrebbe alcuna rilevanza, sarebbe soltanto una colorita dialettica interna. Luigi Di Maio, invece, è Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana e con le sue posizioni l'autoproclamato avvocato del popolo non solo rischia di delegittimarlo, ma di minare la credibilità internazionale sua e dell'intero governo".

"Ci vorrebbe un po' di rispetto per chi sta nelle istituzioni con senso di responsabilità. Tra l'altro queste polemiche emergono proprio nei giorni in cui la Commissione Europea raccomanda al Consiglio l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue e del viaggio a Kiev di Mario Draghi e dei leader dei principali Paesi dell'Unione. Sarebbe il caso di incassare questo straordinario successo diplomatico e politico di Draghi e dell'Europa e stringerci attorno al nostro Esecutivo invece di creare fratture pretestuose”.