Ucraina: Cremlino, 'attacchi informatici hanno ritardato discorso Putin a San Pietroburgo'

17 giugno 2022 a

a

a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Il discorso del presidente russo Vladimir Putin al Forum economico internazionale di San Pietroburgo è stato posticipato di un'ora a causa di "massicci attacchi informatici". Lo ha comunicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che i tecnici stanno lavorando per riparare il sistema, ma ci vorrà del tempo.

"Abbiamo bisogno di 30-40 minuti per ripristinare il database - ha affermato - "In considerazione di ciò, il presidente Putin ha deciso di posticipare il suo discorso di un'ora. Si svolgerà non alle 14:00, ma alle 15:00 (ora locale).