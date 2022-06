Tennis: Nadal, 'la mia intenzione è di giocare a Wimbledon' (2)

17 giugno 2022 a

(Adnkronos) - "Il mio piano è andare a Londra, allenarmi e vedere quali opzioni ci sono, per ora l'evoluzione è soddisfacente -assicura il 36enne spagnolo-. Sono molto entusiasta di giocare ai 'Championships' dopo tre anni senza poterlo fare. Ho notato cambiamenti nel piede dopo il trattamento. Ho avuto sensazioni un po' strane, ma il mio dolore è diminuito. Se vado a Londra è perché ho intenzione di giocare. Se passano i giorni e le cose non vanno come vorrei, vedremo cosa succede”.