Philip Morris, Hannappel: "Bologna sempre più capitale per sviluppo e innovazione"

17 giugno 2022 a

a

a

Bologna, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “Bologna è la capitale mondiale operativa di Philip Morris, qui è nato il nostro momento più importante, ovvero la trasformazione dal prodotto tradizionale ai prodotti innovativi, non più tardi di ottobre eravamo qui per una inaugurazione importantissima, tutto è un puzzle che si compone: una grande fabbrica, dei grandi investimenti in macchinari e un territorio di piccole medie imprese che sono collegate non solo dal punto di vista economico ma anche personale all'azienda”. Lo ha detto Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, intervenendo all'inaugurazione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (IMC), il nuovo centro di Philip Morris per l'alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0, inaugurato oggi a Crespellano (Bo).

“Ci sono ancora tanti progetti per Bologna che vanno verso un possibile ulteriore sviluppo di industrializzazione”, ha ricordato Hannappel che ha aggiunto: “Ci sono progetti che legano l'agricoltura all'industria, tutto nasce infatti da un prodotto agricolo con oltre 20mila persone che lavorano per noi attraverso l'accordo con Coldiretti, e vogliamo che questa filiera non sia solo una filiera di persone ma anche di investimenti. Per questo serve una visione di medio periodo di 3-5 anni da parte dell'Italia e una fortissima tutela del made in Italy e delle filiere italiane", ha concluso.