Roma, 17 giu (Adnkronos) - "Non so chi scriva queste cose per Giorgia Meloni. Non può essere lei. Toglietegli il fiasco, perché siamo al delirio. Populismo dei più biechi". Lo scrive su Twitter Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna.