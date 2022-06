Motomondiale: Gp Germania, doppietta Ducati nelle prime libere, Miller precede Bagnaia

17 giugno 2022 a

Sachsenring, 17 giu. -(Adnkronos) - Doppietta per la Ducati nelle prime libere del Gp di Germania al Sachsenring. Il più veloce è Jack Miller in 1'21"479 davanti a Francesco Bagnaia (1'21"494). Terzo posto per la Yamaha di Fabio Quartararo (1'21"557) che si lascia alle spalle l'altra Ducati di Johann Zarco (1'21"655) e la Honda del giapponese Takaaki Nakagami (1'21"660). Cadute senza conseguenze per Alex Rins (Suzuki) e Pol Espargaró (Honda).