M5S: Renzi, 'Di Maio che attacca Conte paradosso dei paradossi'

17 giugno 2022 a

a

a

Roma, 17 giu.(Adnkronos) - "I grillini sono finiti e questo è un elemento che pone degli interrogativi sul dopo però non è che mi faccia soffrire così tanto, non voglio dire sono felice di questo risultato anche se lo sono. Il grillismo è stato tutto e il contrario di tutto: sono partiti con il populismo 'no euro' e sono arrivati appoggiando il capo della Bce. Di Maio ha cambiato idea praticamente su tutto e adesso è Di Maio che attacca Conte, siamo al paradosso dei paradossi". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Tgcom 24.