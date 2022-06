Graziano (Cisl): "Formazione per non escludere i giovani dal mondo del lavoro"

17 giugno 2022 a

Bologna, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “Servono nuove competenze e la formazione è fondamentale per adeguare quelli che sono i cambiamenti, la famosa transizione ecologica e tecnologica che sta vivendo il nostro Paese e tutto il mondo”. Questo il commento di Giorgio Graziani, segretario Cisl, intervenendo all'inaugurazione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc): il nuovo centro di Philip Morris per l'alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0 di Crespellano (Bo).

“Senza una formazione che adegui le competenze - ha spiegato Graziano - rischiamo l'esclusione di una grossa fetta di persone che non possono essere introdotte nel mondo del lavoro, quindi è necessario mettere a sistema l'istruzione pubblica con il privato e tutto il sistema produttivo che ha la capacità di incrociare la domanda con l'offerta nel mercato del mondo del lavoro”.

“Quella di Philip Morris - ha aggiunto - è una esperienza molto positiva. È un'evoluzione che integra la capacità di innovazione tecnologica e produttiva, quindi anche la capacità di attrarre buona occupazione, con il valore aggiunto di una crescita delle competenze per una ricerca che guardi al futuro e consolidi la presenza di Philip Morris in questo territorio”.