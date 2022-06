Ucraina: vice ministro Interni, 'da missili russi fogli propaganda rivolti a Cecenia'**

17 giugno 2022 a

a

a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "I russi hanno utilizzato, nei missili lanciati sulla regione di Cernihiv, dei volantini di propaganda rivolti alla Cecenia". Lo afferma Yevhen Yenin, vice del ministro degli Interni ucraino, come riportato da Mvs Ukraine. Yenin in un video del canale 'Rada'ha mostrato il missile con il sistema 'Grad', prodotto ancora nei tempi dell'Unione Sovietica e che conteneva i fogli con la scritta: "Cittadini della Repubblica cecena, vi vogliono trascinare nel conflitto con l'esercito federale. Vogliono costringervi a difendere gli interessi altrui, gli interessi dei magnati e dei capi delle bande". Yenin ha osservato: "O hanno scambiato i missili o non si fanno il problema: ma quel che è certo è che questi fogli sono piovuti sulle teste degli ucraini".