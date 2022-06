17 giugno 2022 a

Londra, 17 giu. - (Adnkronos) - Il campione in carica Matteo Berrettini si qualifica per la semifinale del torneo Atp 500 del Queen's di Londra (erba, montepremi 2.134.520 euro). L'azzurro, numero 10 del mondo e seconda testa di serie, supera lo statunitense Tommy Paul, numero 35 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 15 minuti. Berrettini affronterà domani in semifinale l'olandese Botic Van De Zandschulp, numero 29 del mondo.