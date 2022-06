Ucraina: Onu, 'guerra ha causato la morte di almeno 4.452 civili e il ferimento di 5.531'

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Le vittime civili dal 24 febbraio, giorno dell'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina, al 14 giugno, ammontano a 9.983 civili, di cui 4.452 morti, secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dell'Onu.

"L'ornganismo delle Nazioni Unite ritiene che le cifre effettive siano molto più alte, poiché le informazioni da alcuni luoghi dove sono in corso intensi combattimenti sono state ritardate e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma", si legge nel documento. Questo vale, ad esempio, per Mariupol (regione di Donetsk), Izyum (regione di Kharkiv) e Popasna (regione di Luhansk), dove si registrano numerose vittime civili. In queste città sono in corso ulteriori verifiche.

"La maggior parte deli morti e dei feriti tra i civili è stata causata dall'uso di ordigni esplosivi con una vasta area di distruzione, inclusi bombardamenti di artiglieria pesante e lanciarazzi multipli, nonché missili e attacchi aerei", si legge nella nota.