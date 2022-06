Ucraina: Malpezzi (Pd), 'viaggio a Kiev dimostra che Europa c'è e cerca la pace'

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - “I tre leader dei Paesi fondatori dell'UE sono a Kiev: l'Europa c'è e lavora per cercare una soluzione al conflitto. Un bel segnale del rafforzamento del protagonismo europeo per il raggiungimento del cessate il fuoco e per l'apertura di negoziati che possano finalmente portare ad una soluzione". Così su Facebook la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

"In un momento in cui ad essere in pericolo non sono solo la libertà e la democrazia del popolo ucraino, ma anche un'idea di mondo in un frangente storico in cui si decide il futuro dell'Europa, questo viaggio rappresenta un passaggio cruciale. Abbiamo il dovere di sostenere con spirito unitario e responsabilità l'azione del premier Draghi e del Governo che sta esercitando un ruolo da protagonista nel percorso storico che ridisegnerà il nostro futuro”.