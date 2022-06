Ucraina: capo stato maggiore Usa, 'russi hanno perso fino a 30 per cento veicoli blindati'

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Dall'inizio della guerra contro l'Ucraina, l'esercito russo ha perso il 20-30 per cento dei suoi veicoli blindati. Lo ha detto il generale Mark Milley, capo del capo di stato maggiore dell'esercito americano, commentando che "si tratta di perdite significative, questo è un numero enorme".

Secondo Milley, gli ucraini hanno dovuto affrontare la superiorità numerica e di fuoco del nemico, ma "la vittoria in guerra è assicurata non dai numeri, ma dalla loro corretta applicazione". Le truppe russe ricorrono ai bombardamenti di massa e non ottengono necessariamente un risultato ogni volta che lo fanno. Mentre, secondo il generale americano, gli ucraini usano l'artiglieria molto meglio e "manovrano e combattono in modo molto più efficace".