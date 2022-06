Sud, Saladini (MeglioQuesto): 'Sarà locomotiva del Paese'

16 giugno 2022 a

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Guardavo i dati relativi ai progetti concreti già presentati nell'ambito del Pnrr e la percentuale del Sud è superiore alle aspettative, in alcuni casi superiore al Nord. Questo è indicatore del fatto che la locomotiva del Paese adesso sta sui binari del Sud Italia. Sta a noi saperli percorrere e saper salire per farla correre ancor più veloce". È quanto affermato a Lamezia Terme da Felice Saladini, Founder e Ceo di “MeglioQuesto”, nel corso del convegno “La Vita Agile – Economia circolare per il rilancio del Mezzogiorno”.

“Negli anni scorsi abbiamo faticato a trattenere risorse professionali e intellettuali – ha aggiunto -, a causa della carenza di infrastrutture e infrastrutture, davvero scadenti. Adesso però abbiamo l'occasione del Pnrr per colmare il gap esistente con il resto del Paese. Se ci riusciremo – ha poi concluso Saladini -, potremo crescere in modo straordinario, ma sta a noi mettere in campo le energie necessarie”.